بعيون ساهرة .. شاهد رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي أثناء تأدية مهامهم خلال شهر رمضان

حالة من اليقظة والتضحية يؤديها رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، حيث يقومون بتأدية واجباتهم ومهامهم بمعنويات مرتفعة، وبكل حزم وبسالة، للذود عن حدود الوطن ومقدساته، ناذرين أرواحهم فداء للدين والمليك والوطن، متسلحين بالإيمان بالله، لردع المعتدين والمتسللين.

وعبر رجال حرس الحدود عن مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء واجباتهم ومهامهم للدفاع عن حدود الوطن وردع المتسللين والمعتدين على حدود المملكة، بروح ومعنويات عالية، لرصد أي تجاوز بمهنية واحترافية، وفق الأنظمة المتبعة، وبمساندة فرق التدخل السريع، وتوجيه غرفة القيادة.

وكانت يقظة وبسالة رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، وما يتمتعون به من تجهيزات متطورة، قد وأسهمت في ردع كل من تسول له نفسه التعدي على حدود الوطن.