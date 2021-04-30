الغضب مستمر.. تسريب ظريف يطيح بمستشار روحاني ومنع 15 شخصا من مغادرة إيران

لا تزال تداعيات التسجيل المسرب لوزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف تربك المشهد الداخلي الإيراني بين خارجية إيران وقيادات الحرس الثوري.

وفي تصاعد تداعيات التسريب الخاص بظريف، أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مستشاره ومدير مرکز الدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة حسام الدين آشنا؛ على خلفية اتهامه بتسريب المقابلة السرية التي أجراها المركز مع ظريف.

كما منع القضاء 15 شخصاً من مغادرة البلاد، بسبب الإرباك الذي سبه التسجيل المسرب.

وقد أصدر روحاني مرسوماً يقضي بعزل آشنا من منصبه مديراً للمرکز، وتعيين علي ربيعي الناطق باسم الحكومة حالياً بدلاً عنه.

وأكد روحاني في المرسوم أنه نظرا لالتزام علي ربيعي وخبرته وسجله القيّم، يتم تعيينه رئيساً لمركز الدراسات الإستراتيجية.

وأضاف أنه يتوقع الاستفادة من آراء ونظريات المفكرين والخبراء.. بما يتوافق مع السياسات العامة للنظام.

وكان روحاني قد صرح أن التسريب مؤامرة، وأمر بالتحقيق فيها، ، وأنها جاءت في هذا التوقيت للتشويش على محادثات فيينا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية يقول الإيرانيون إن تسريبات وزير الخارجية كشفت جوانب خطيرة تتعلق بطريقة إدارة بلادهم، وصناعة القرار السياسي، من أهمها هيمنة الحرس الثوري على سياسة بلادهم الخارجية، ما وضع إيران في وضع اقتصادي مزرٍ وعزلة إقليمية ودولية أضرت بالشعب الإيراني.