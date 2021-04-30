إحصائيات صادمة.. قتل وتهجير وتجنيد إجباري “9 آلاف انتهاك” لمليشيا الحوثي بالجوف

فضحت تقارير نشرتها وسائل إعلام يمنية ما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة من انتهاكات، خاصة في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وبحسب ما تم نشره فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي في الجوف 8 آلاف و998 انتهاكا بحق التعليم في المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأفاد تقرير رصدته لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة أن انتهاكات التعليم خلال الفترة المذكورة في تزايد في ظل تدهور التعليم في المديريات التي تسيطر عليها المليشيات في المحافظة، بسبب الأعمال العسكرية العدائية التي تقوم بها المليشيات لاسيما خلال الهجوم العسكري الذي استخدمته المليشيات في مارس 2020م .

وكان الهجوم العسكري قد نتج عنه حرمان مئات الطلاب من مقاعد الدراسة ونزوح وتشريد قسري لكوادر التعليم في المحافظة.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن الانتهاكات تنوعت بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس ونزوح وتشريد التربويين وحرمان الطلاب من التعليم.

كما ازدادت الانتهاكات بتفجير للمنازل والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية.

ونوهت أن حالات القتل بلغت تسع حالات استهدفت حياة التربويين، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد 174 حالة .

وبحسب التقرير أيضا فقد تم رصد 750 حالة اختطاف وإخفاء قسري.

كما تم رصد عدد 25 حالة تعذيب وحشي في سجون المليشيات الحوثية، وإجبار 463 حالة على النزوح قسريا، وتفجير 17 منزلا لمعلمين ومنتسبي التربية التربية والتعليم.