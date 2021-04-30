على طريقة رجال الدين الإيراني.. هندي يقدم ” بول البقر” لمسنة مصابة بكورونا

انتشر مقطع فيدو صادم يوثق لرجل هندي يقوم بإعطاء ” بول البقر” كدواء لسيدة مسنة مصابة بكوورنا.

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فقد دخل هندي في نيودلهي على عجوز مصابة بكورونا تعيش على أنابيب الأكسجين وسكب ما يُسمى بـ “جاو موترا” وهو “بول البقر” في فمها لأنه سيشفيها حسب اعتقادهم.

وأضاف نشطاء بمواقع التواصل أن الرجل من حزب بهاراتيا جاناتا، وهناك غضب بسبب ما حدث لأن ذلك الحزب تابع للحزب الحاكم في البلاد.

يذكر أن ما قام به الرجل الهندي، تشابه لحد كبير مع ما قام به رجال الدين في إيران أثناء تفشي كورونا بجميع البلاد، حيث قاموا بإعطاء المرضي، زيوت منسوبة لآل البيت وتربة من مقبرة قاسم سليماني، وغيرها من أمور الدجل والشعوذة، التي تم ممارستها من قبل رجال دين مقربين من النظام.