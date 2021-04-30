“بلومبرج”: السعودية تدخل عالم السيارات الكهربائية

تدرس المملكة العربية السعودية الاستعانة بمستشارين لدراسة فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء.

وقالت المصادر، إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في المملكة وتعزيز التصنيع المحلي.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية إن الصندوق ملتزم بتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في المملكة بينما امتنع عن التعليق على المشاريع.

ورغم بيع الصندوق السيادي السعودي جميع أسهمه في “تسلا” تقريبًا، قبل صعود أسهم الشركة الملحمي الذي بدأ في أواخر عام 2019، إلا أنه يحوز الآن مكاسب كبيرة من استثماره في منافستها “Lucid Motors Inc”.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة وشركة “لوسيد” محادثات بشأن بناء مصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة “بلومبرج” في يناير الماضي.