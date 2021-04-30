حريق ضخم يلتهم كنيسة مصرية

اندلع حريق هائل ، في كنيسة مارمينا بالعمرانية بمحافظة الجيزة المصرية، حيث هرعت سيارات الإطفاء لموقع الحريق لإخماده.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر حريق فى كنيسة مارمينا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حريق كنيسة مار مينا في العمرانية نشب في مبنى للخدمات يحمل اسم البابا كيرلس السادس ويقع أمام الكنيسة، مؤكدين أنه جار السيطرة على الحريق من جانب قوات الحماية المدنية.

وأضافت أن الحريق التهم عدة أدوار من المبنى التابع للكنيسة دون وقوع أي خسائر بشرية من جانب المقيمين في الكنيسة والمنطقة.

ونوهت أن المقر الباباوي سيصدر بيانا عاجلا بعد قليل للكشف عن أسباب الحريق وتفاصيله.