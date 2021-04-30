خلال عام.. أبل : إطلاق هاتف أيفون بكاميرا 48 ميجا بيكسل وسماعة AR

كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل قد تكشف النقاب عن هاتف أيفون مزود بمستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابكسل.

كما كشفت أيضا عن سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز في العام المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن محلل التكنولوجيا الشهير Ming Chi Kuo أنه يتوقع نظرًا لقيام شركة Largan Precision بتلقي طلبات شراء مكونات عدسة أيفون 13 ، لن يكون لصناعة العدسات Sunny Optical نفوذها المتوقع بنسبة 10% مع أبل وستخسر لـ Largan Precision في المنافسة السعرية.

وأضاف أنه على الرغم من المنافسة السعرية للعدسة، من المتوقع أن تأخذ الأسعار مسارًا مستقرًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021.

وكان Kuo قد ادعى في وقت سابق أن النماذج الأولية لسماعات AR / VR تزن حاليًا في مكان ما بين 200 و 300 جرام، وكان قد قال إنهم سيأتون مجهزين بشاشات OLED الصغيرة من سوني وسيتم تزويدهم بالطاقة الذاتية، مع مساحة التخزين الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن إصدارها القادم من أجهزة أيفون في حدث في سبتمبر، وعلى الأرجح ستتم تسمية السلسلة الجديدة باسم أيفون 13 ، لن تحتوي السلسلة الجديدة على معالج 3nm A15 .