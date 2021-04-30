نيابةً عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل جائزة #الملك_سلمان لحفظ القرآن الكريم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الجمعة، حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثانية والعشرين.

وأضاف أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة : ” شرفني خادم الحرمين الشريفين بأن أنوب عنه هذه المناسبة وهي بلا شك مناسبة عظيمة تنفع الوطن والمواطن تنفع الإنسان في دينة ودنياه ويقوم عليها رجل يؤديها حق قدرها من التأدية والواجب والإبداع وهو الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأرجو له التوفيق في عمله ومع زملائه الكرام في الوزارة ”

وأوضح أن هذا العمل يخلد في التاريخ لكل من يعمل عليه ولكل من يقوم به، وجزى الله خير الجزاء الملك سلمان على عمله و على بذله العطاء في سبيل هذا الدين وهذا القرآن العظيم، فالحقيقة هذه النوعية من أبنائنا و شبابنا الذين اجتازوا الامتحانات أعتقد أنهم اجتازوا أمراً مهماً جداً.

ووجه رسالة للمشاركين قائلا: يجب أن يحافظوا عليه خير حفظ، وأن يوصلوه إلى المجتمع بطريقة جيدة و مفيدة، لأن الإنسان يحتاج إلى من يدعمه و يعلمه و بفهمه و يفقه بالدين، و هؤلاء إن شاء الله على مستوى عالٍ بإذن الله ” .