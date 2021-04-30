رغم خسارة الهلال… الأهلي ينقذه ويمنحه التأهل الآسيوي

سقط الزعيم في فخ الخسارة في مباراة الهلال وشباب الأهلي التي أقيمت الجمعة 30 أبريل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بهدفين دون رد.

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وشباب الأهلي بالتعادل السلبي، حيث لم تهتز شباك أي من الفريقين.

وتأجل الحسم إلى النصف الثاني من المواجهة، حيث انتظر عشاق الزعيم تسجيل الأهداف في مرمى الخصم، لكن ذلك لم يحدث حيث لم يتمكن أي من نجوم الفريق من التهديف.

وجمدت نتيجة مباراة الهلال وشباب الأهلي، رصيد الزعيم عند 10 نقاط في المركز الثاني.

وجاء خلف استقلال دوشنبه الذي تعرض للخسارة أيضًا على يد أجمك، لكن يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.