بعد قتلى جبل الجرمق.. المتحدث باسم جيش الاحتلال يعظ : اتقوا الله نحن في #رمضان

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، انتقادا لمن وصفهم بـ”الشامتين” من العرب في مقتل 45 شخصا بحادث جبل الجرمق في إسرائيل.

وقال في رسالته إن الواقعة حدثت في شهر رمضان، مضمنا رسالته ببيت من الشعر العربي.

وأضاف أفيخاي أدرعي على حسابه في تويتر : ” فقل للشامتين بنا أفيقوا .. سيلقى الشامتون ما لقينا”.

وتابع قائلا : نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان، بحسب قوله.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار الجسر والتدافع في جبل الجرمق قرب صفد إلى 45 قتيلا إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

وكان الحادث قد وقع مساء الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة، حيث شارك فيها 100 ألف شخص، ما تسبب في تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة.