نائب الرئيس الإيراني: أخطأنا بحق المملكة ونريد التفاهم بشكل عاجل

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغیري، عن رغبة بلاده في التوصل إلى تفاهم مع المملكة، وذلك بشكل عاجل، معربا عن أسفه لما وقع بحق السفارة السعودية في طهران عام 2016.

وأكد خلال اجتماع عبر تطبيق “كلاب هاوس” أمس الجمعة أننا نرغب في التوصل بشكل عاجل إلى تفاهم مع السعودية.

وأضاف أن إيران لها دور كبير وهام في حل الملفات الإقليمية ولابد من احترام هذا الدور.

واعتبر أن حادث اقتحام السفارة السعودية لدى طهران كان “خيانة للشعب الإيراني”، بحسب وصفه.

يأتي هذا عقب تصريحات ولي العهد في لقاه الذي تم بثه الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة “طيبة مع إيران باعتبارها دولة جارة.

وأضاف أن إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية.