بعد رحيل “الشامي” الغامض.. الحوثي يعترف بوفاة وزير الدفاع الأسبق “عبدالملك السياني”‎

أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة عن وفاة القيادي العسكري الموالي للمليشيا ووزير الدفاع الأسبق عبد الملك السياني، في صنعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن السياني توفي في أحد مستشفيات العاصمة، التي كان يتلقى فيها العلاج منذ أكثر من 20 يوماً إثر إصابته بوباء كورونا.

وكانت دفاع الحوثي بصنعاء غير المعترف بها دوليا، قد أعلن وفاة السياني، دون تحديد أسباب الوفاة، وسط تضارب الأنباء والروايات، بين وفاته بفيروس كورونا، وأخرى تتحدث عن تصفيات جسدية عقب تفاقم الخلافات بين صفوف الميليشيات بصنعاء.

وجاءت وفاة السياني بعد إعلان المليشيا قبل أيام عن وفاة القيادي العسكري الحوثي يحيى الشامي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد نحو شهر من وفاة زوجته ونجله وزير النقل في حكومة الانقلاب.

يذكر أن السياني هو أحد القيادات العسكرية البارزة في اليمن، وأحد المساهمين في تأسيس الحركة الحوثية في محافظة صعدة ودعمها.

كما أنه يعد من أبرز القيادات العسكرية الموالية للميليشيات والمتورط باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.