السعودية تستضيف البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

اختتمت عصر أمس الأول الخميس الجولة التفقدية الأولى لممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد في مدينة جدة للوقوف على مدى جاهزية المرافق والصالات الرياضية استعدادا لاستضافة نادي الوحدة للبطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والتي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12-21 يونيو المقبل بمشاركة 12 فريقاً آسيوياً.

وشملت الجولة زيارة صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” بالإضافة لصالة الألعاب المختلفة بالنادي الأهلي ومجموع الصـالات الرياضية بجامعة الملك عبد العزيز حيث اطلع الوفد الآسيوي وممثلو الاتحاد السعودي لكرة اليد على كافة المنشآت التي ستحتضن تدريبات الفرق المشاركة مع تنفيذ كافة شروط وبروتوكولات الاتحاد الآسيوي.

تقدم الحضور في الجولة الأستاذ بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا وأمين الصندوق بالاتحاد الآسيوي والأستاذ أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

بالإضافة للأستاذ فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد وأعضاء المجلس الأساتذة زهير القرشي علي العليوات وفاخر غاشي ومحمد الجوهر المدير التنفيذي للاتحاد.

ومن جانب نادي الوحدة تواجد الأستاذ ماجد المفضلي مدير إدارة الاستثمار والتسويق وعدد من ممثلي اللجان المنظمة في النادي .