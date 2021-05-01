24 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن حصيلة قتلى هجوم بسيارة مفخخة على دار ضيافة في إقليم لوجار، وسط أفغانستان ارتفعت إلى 24 شخصاً.

وقال عضو المجلس الإقليمي، حسيب الله ستانكزاي ورئيس إدارة الصحة الإقليمية، رسول جول سمر لوكالة الأنباء الألمانية إن 110 مدنيين آخرين، من بينهم أطفال ونساء، أصيبوا في الانفجار، الذي وقع مساء أمس الجمعة في مدينة “بولي إي علم” عاصمة الإقليم.

وذكر مسؤولون محليون أن جميع الضحايا، مدنيون، ومعظمهم طلاب، كانوا يقيمون في دار الضيافة، أثناء استعدادهم لاختبار القبول بإحدى الجامعات الوطنية وسكان من منازل قريبة.

وقال سمر إن مستشفى محلى تضرر في الانفجار، مما أسفر عن إصابة 11 من موظفي الصحة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وألقت الحكومة الأفغانية باللوم في الهجوم على مسلحي طالبان.

وندد الرئيس الأفغاني، أشرف غني بالهجوم ، وخص بالذكر حركة طالبان على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها على الفور، وظل الدافع وراء استهداف دار ضيافة مدنية غير واضح.

وقال غني في بيان إن طالبان أثبتت أنها “تضيع فرصة السلام الحالية بتعقيد الوضع”، في إشارة إلى المحادثات المتوقفة لإنهاء الحرب الدائرة في الدوحة.

وأمر غني قوات الأمن الأفغانية بالانتقام.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقتل 573 مدنياً وجرح 1210، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.