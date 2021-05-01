أكثر من 150.63 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 150.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و306357.

18935 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و400532 بعد تسجيل 18935 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83082 بعد تسجيل 232 حالة.

روسيا: وفيات كورونا تقترب من 111 ألفاً

سجلت روسيا 9270 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت، من بينها 3208 حالات في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الرسمي منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و814558 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 392 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 110520.

كورونا في الهند: أكثر من 400 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليوناً.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفاً و853 شخصاً.

ويرى خبراء أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليس كافياً وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وكانت السلطات الهندية خففت القيود على معظم الأنشطة في بداية العام عندما انخفض عدد الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف في اليوم.

وسمح باستمرار التجمعات الدينية الحاشدة التي جذبت ملايين الحجاج الهندوس وبالتجمعات السياسية حتى عندما بدأ عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد في أواخر مارس.