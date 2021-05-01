ميليشيات موالية لإيران تنصب منصات صواريخ باتجاه مناطق التحالف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مليشيات موالية لإيران نصبت صواريخ باتجاه مناطق التحالف الدولي غرب الفرات.

وبحسب المرصد فإن سلسلة تلال البطين الواقعة بأطراف الميادين شرقي دير الزور، شهدت قيام الميليشيات بنصب 13 منصة لإطلاق صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع.

كما جرى نصب 9 منصات ممثالة في “حظيرة حيوانات” بمنطقة حاوي الميادين، وجميع تلك المنصات موجهة إلى شرق الفرات وأقرب منطقة عليها في الطرف الثاني للنهر، هي حقل العمر النفطي.

ولم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن عن الأهداف الإيرانية من العملية هذه فيما إذا كانت تخطط لاستهدافات أم لأمور أخرى، وفقا للمرصد.