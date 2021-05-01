إغلاق 77 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 77 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4347 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 150 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وفي سياق متصل، كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مستهدفة أكثر من 26 موقعا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة، المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز “940” وتطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.