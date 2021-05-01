فيصل بن فرحان يستعرض تعزيز العلاقات الثنائية مع ولي عهد أبوظبي

استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن اليوم (السبت)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما لولي عهد أبوظبي ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.