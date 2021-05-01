خسائر فادحة لمليشيا الحوثي على جبهات الضالع والكسارة

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني عن تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة على الجيش في عدة جبهات ضد المليشيا.

وأضاف المركز الإعلامي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الفاخر شمالي غرب الضالع، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن قوات الجيش دحرت مليشيا الحوثي الانقلابية في عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بدور الجيش والمقاومة، حيث قدّم التحية والإجلال للتضحيات الجسيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني الذي يتصدون ببسالة للمليشيات الحوثية ويقفون سدًا منيعًا لإفشال مخططاتها الخطيرة ومساعيها البائسة لتنفيذ أجندة ومشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة.