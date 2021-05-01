قيادات إخوانية طالبت مستشاري أردوغان بمنع ترحيل مؤسسي “حسم” الإرهابية

نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن الأمن التركي، حذر القيادات الإخوانية من التواصل مع شخصيات سياسية تركية.

يأتي هذا مع تعهد قيادات إخوانية بتركيا باحترام أمن أنقرة بعد رصد لقاء لها مع المعارضة.

وأضافت المصادر أنه يوجد خلافات داخل الإخوان بتركيا بين من يريد التواصل مع المعارضة ومن يخشى الترحيل.

وأوضحت أن قيادات من الإخوان طالبت مستشاري أردوغان بمنع ترحيل القيادييْن الإخوانييْن علاء السماحي ويحيى موسى.

يذكر أن السماحي وموسى كانا قد أدرجا على قوائم الإرهاب من قبل السلطات المصرية، بسبب إدانتهما في إدارة حركة “حسم” الإخوانية.