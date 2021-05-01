التويجري: 51% انخفاضا في الحوادث نتيجة تحسن المنظومة المرورية والوفيات انخفضت من 9 آلاف سنويا إلى 4 آلاف #رؤية_السعودية_2030

قال رئيس لجنة التحول الرقمي محمد التويجري إنه تم تطوير خدمات تأسيس الشركات والخدمات العدلية في #السعودية، واليوم يتم إجراء 82% من خدمات العدل إلكترونيا ووفرنا 25 مليون مشوار سنويا.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” #رؤية_2030 تصنع فرص المستقبل: “كنا نفقد ٩٠٠٠ شخص سنويًا بسبب الحوادث اليوم أصبح العدد ٤٠٠٠ شخص.. واستحدثنا أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بعد والعمل الحر”.

وتابع: “الحكومة الإلكترونية قفزت إلى 35% في السنوات الخمس الأخيرة”.