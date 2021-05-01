وزير المالية: رفع نسبة الضريبة إلى 15% كان أفضل خيار من بين خيارات سيئة #رؤية_السعودية_2030

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة، وبالمقابل تمكين الحكومة من الصرف من هذه الإيرادات على مشاريع جديدة يستفيد منها القطاع الخاص.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” #رؤية_2030 تصنع فرص المستقبل: “برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي وفَر أكثر من 400 مليار ريال خلال 4 سنوات … ومساهمة القطاع الخاص ارتفعت في 2020 من 45 % إلى 51 % “.

وتابع: “من مستهدفات رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص، وارتفعت مساهمته من 45% إلى 51% في نهاية 2020”.

وأكد وزير المالية أن رفع نسبة الضريبة إلى 15% كان أفضل خيار من بين خيارات سيئة.