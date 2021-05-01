اليوم_العالمي_للعمال ..هجوم وحشي على عمال متقاعدين في إيران واعتقال العشرات

قامت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية، بعمليات قمع واسعة لعمال إيرانيين متقاعدين في عدة محافظات إيرانية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت قوات الشرطة، تجمعاً للعمال والمتقاعدين في طهران، واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم الأول من مايو.

وكانت قناة إيران إنترناشيونال قد نشرت هتافات العمال المحتجين في أصفهان وسط إيران، ، والذين رددوا هتافات :” تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في يوم واحد بينما مطالبنا لم تُلبَّ حتى اليوم”.

وكشفت تقارير نشرتها القناة أن الاعتقالات في صفوف العمال المحتجين لم تقتصر على طهران فحسب، بل امتدت إلى جميع المدن التي شهدت احتجاجات غاضبة ضد نظام الملالي.