تطور سريع.. الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي في ٦ مديريات

اقترب الجيش الوطني اليمني من قطع خطوط إمداد الحوثيين في ٦ مديريات في المحافظة.

جاء هذا بعد السيطرة على طياب التي يفصلها عن الخط الذي يربط صنعاء بالبيضاء ٢ كيلومتر.

كما سيطر الجيش اليوم على عدة مواقع مهمة في محور الضالع،واليوم توجت الكسارة انتصارات الجيش بتضييق الخناق على مليشيات إيران في مأرب.

وكان الجيش الوطني قد تمكن اليوم من تحرر جبال بن طالب والمعترضة والخطاب في جبهة الكسارة بمأرب ضمن عمليات عسكرية نوعيه نفذها بإسناد من المقاومة الشعبية وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف.

من جهته أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، خلال اجتماع عقدته وزارة الدفاع لمناقشة آليات التعبئة والإسناد، أن الدعوات للتعبئة ليست خوفاً على مأرب وإنما للاستنفار لتحرير صنعاء وكل المحافظات.

وشدد العرادة أن الشعب اليمني لن يفرط بقضيته وهويته، ولن يقبل بالاستسلام لمشروع التمدد لإيراني.