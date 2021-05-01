مقتل 35 عنصرا من مليشيا الحوثي في تحرير مناطق استراتيجية باليمن

نجحت قوات الجيش اليمني في تحرير مواقع استراتيجية، في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال معارك تكبدت فيها مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة في الأرواح والآليات العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن قائد عسكري بمحور الضالع أن قوات الجيش اليمني، شنت هجوما مباغتا، على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة.

وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 35 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيا.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث “بيت الشرجي”، وغيرها من المواقع الاستراتيجية.