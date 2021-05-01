أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد إبن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية . وقال إبن سمار: شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال ال5 سنوات الماضية ، شاهدنا فكر ناضج ، وظهور مبهج ، وحديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير ، بفضل الله وبما يرضيه اولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة افضل بكثير مما كانت عليه
رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار يشيد بلقاء ولي العهد .. فكر ناضج و ظهور مبهج
الوئام-الرياض