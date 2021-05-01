وفاة الطبيب الكيني “ستيفن كارانجا” المعارض  للقاحات “كوفيد -19”

بعد رفضه ومعارضته لتلق اللقاحات المضادة لكورونا، توفي الطبيب الكيني “ستيفن كارانجا”.

وكان كارانجا الذي يرأس جمعية الأطباء الكاثوليك في كينيا ، قد دعا إلى استنشاق البخار وأقراص هيدروكسي كلوروكين.

وكانت السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية قد رفضت مزاعمه، وأكدت أنه تمت مراجعة اللقاح، الذي يتم توزيعه في كينيا.

وأضافت أنها وجدت اللقاح آمنا، ليس فقط من خلال الإجراءات الصارمة لمنظمة الصحة العالمية ولكن أيضًا من قبل العديد من السلطات التنظيمية الصارمة.

يذكر أن كارانجا كان قد شكك في رسالة مؤرخة في 3 مارس الماضي بأن هناك أدوية أعيد توظيفها واستخدامها بشكل فعال لعلاج كورونا.

وأضاف حينها : نحن نعلم أيضا أن التطعيم ضد هذا المرض غير ضروري تمامًا مما يجعل الدافع مشكوكًا فيه، بحسب مزاعمه.