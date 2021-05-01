أمطار رعدية على هذه المناطق .. و الدفاع المدني يحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد،اليوم، عن عدة تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر تفيد بهطول الأمطار على عدة مناطق

ومن جانبه تفاعل الدفاع المدني السعودي مع التنبيهات ناصحا المواطنين و المقيمين بأخذ الحيطة و الحذر.

و أعلن المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 9 مساءً .

و أعلن عن تنبيه متقدم عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن ) حتى الساعة 9 مساءً .

كما أعلن عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان يشمل ( الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب ) حتى الساعة 9 مساءً .

و أهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.