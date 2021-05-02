تفاصيل لقاء رئيس الموساد  مع بايدن بشأن ملف إيران النووي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما ذكرته القناة “12” الإسرائيلية، السبت، فإنها وصفت اللقاء، الذي جمع بين كوهين وبايدن، لبحث الملف الإيراني، بأنه غير عادي.

وأضافت أن بايدن التقى كوهين الجمعة في البيت الأبيض، بواشنطن، حيث بحث الطرفان، القضية الإيرانية.

كما تم عقد سلسلة لقاءات لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة مع مسؤولين أميركيين.

ونوهت القناة أن الاجتماع كان مقررا خلال زيارة الوفد، وعقد بحضور الرئيس بايدن ورئيس الموساد وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي.

وفي التفاصيل أيضا فقد ناقش الاجتماع قضايا أخرى في المنطقة، بخلاف الملف النووي.

وأوضحت القناة أن هذا اللقاء غير عادي في ظل البروتوكول الذي بموجبه عادة ما يكون زعيم الدولة هو أول من يلتقي الرئيس المقبل، حيث لم يلتقِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس بايدن منذ انتخابه.