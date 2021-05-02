كوريا الشمالية لبايدن: لاتهينوا كرامتنا… نحّذركم من أزمة خارجة عن السيطرة

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب “خطأ فادحاً” بعد أن وصف برنامج بيونغ يانغ النووي بأنه تهديد خطير، محذرة من أن الولايات المتحدة ستواجه “أزمة أسوأ وأسوأ خارجة عن السيطرة.

وأدلى كوون جونج جون، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، بهذه التصريحات بعد أن تعهد بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، بالعمل مع الحلفاء لمواجهة التهديدات الخطيرة من كوريا الشمالية وإيران عبر الدبلوماسية والردع الصارم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال كوون: من المؤكد أن الرئيس الأمريكي ارتكب خطأ فادحاً في ضوء وجهة النظر الحالية.

وأضاف : الآن بعد ان أصبح الخطاب الرئيسي للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واضحاً، سنضطر للضغط من أجل تدابير مماثلة تجاه الولايات المتحدة مع مرور الوقت.

وقال المسؤول أيضاً إن الولايات المتحدة ستواجه أزمة أسوأ وأسوأ خارجة عن السيطرة في المستقبل القريب إذا كانت تعتزم الاقتراب من العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، وما زالت متمسكة بالسياسة التي عفا عليها الزمن من منظور ووجهة نظر تتعلق بفترة الحرب الباردة.

وفي بيان منفصل، ادانت وزارة خارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة لانتقاد واشنطن سجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان، قائلة إنه يرقى إلى إهانة كرامة قيادتنا العليا.