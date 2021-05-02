حريق كبير في مصنع كيماويات إيراني

اندلع حريق كبير بمصنع كيماويات في مدينة قم بوسط إيران، اليوم الأحد، وأصيب 6 أشخاص.

ودفع الحريق الكبير السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم.

وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.