هروب جماعي لسجناء عراقيين

أعلن مسؤول محلي عراقي في محافظة المثنى، الأحد، هروب 21 سجينا من متعاطي وتجار المخدرات، فيما وجه باحتجاز القوة المعنية بحماية السجن.

وقال محافظ المثنى، أحمد منفي، في بيان صحفي، إن “21 سجينا ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن تم الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن”.

وأكد المحافظ، “اعتقال 10 هاربين من سجن “قضاء الهلال”، مشدداً على “أن القوات الأمنية ستصل لجميع الهاربين وهي الآن في حالة استنفار”.

وأَضاف المحافظ، أنه “وجه بحجز القوة المسؤولة عن المركز وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط إداريا بوزارة الداخلية العراقية ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وهل كان إهمالا أم كان متعمدا؟”.

وأشار المحافظ إلى “أنه متواجد في مركز شرطة الهلال للإشراف على التحقيقات من الساعة الرابعة فجرا وحتى اللحظة”.