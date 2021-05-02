لإنزال 454 مهاجراَ.. السفينة سي ووتش تطالب بتوفير ميناء

طلبت السفينة التابعة لمنظمة (سي ووتش) الإنسانية، اليوم الأحد، منحها الضوء الأخضر بشكل “عاجل” للرسو في أحد الموانئ لإنزال 454 مهاجراً على متنها كانت قد أنقذتهم من مياه وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

ووجهت المنظمة غير الحكومية عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي نداء: “ينبغي توفير ميناء آمن للسفينة (سي ووتش 4) فوراً”.

ونفذت السفينة على مدار الأيام المنصرمة 6 عمليات إنقاذ كانت آخرها مساء أمس السبت حين انتشلت 51 مهاجراً كانوا مكدسين بسفينة خشبية متهالكة.

وتقل إجمالاً 454 شخصاً، بينهم الكثير من الأطفال.

وأخلت السلطات الإيطالية سفينة أخرى صباح اليوم لأسباب طبية.