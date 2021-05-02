ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 40.84 مليار ريال

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر مارس 2021 بنسبة 65% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 40.84 مليار ريال مقارنة ﺑ24.79 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

وتعد قيمة المبيعات عبر نقاط البيع التي تمت خلال شهر مارس الماضي الأعلى على الاطلاق وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.

ووفقًا لما أظهرته نشرة “ساما” الشهرية، تمت المبيعات من خلال 395.9 مليون عملية، وعبر 792.8 ألف جهاز.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر مارس 2021 انخفاضا بنسبة 4% لتصل نحو 54.66 مليار ريال، مقارنة بسحوبات مارس 2020 والتي بلغت 56.9 مليار ريال.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 17.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 149.2 مليون عملية.