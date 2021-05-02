تراجع طفيف بالسوق السعودي دون الـ10400 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5 % عند 10366 نقطة (- 53 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليار ريال.

وتراجع سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 122.20 ريال.

وهبط سهم “بنك الرياض” بنسبة 3 % عند 25.90 ريال، وكان البنك قد أعلن انخفاض أرباح الربع الأول 2021، إلى 1354 مليون ريال، وبنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وأغلق سهم “بدجت السعودية” عند 41.40 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم.

وتصدر سهم “اللجين” تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 54.10 ريال، وسط تداولات بلغت 2.6 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهم “الأندلس العقارية” بأكثر من 4 % عند 27.15 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات نشطة قاربت الـ3 ملايين سهم، هي الأعلى منذ نحو 8 أشهر.

وتصدر سهم “سيرا القابضة” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 21.48 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ29 مليون سهم.