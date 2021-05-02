إغلاق 11 منشأة ومستودع مخالف في العاصمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً غير ملتزمةٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ونفذت الأمانة 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 187 كجم من الفواكه والخضروات كانت لدى الباعة الجائلين على الطرق .