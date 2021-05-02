أسواق الخليج الرئيسية تغلق متباينة.. وتفوق مؤشر دبي

تباين أداء أسواق الأسهم بالخليج عند الإغلاق اليوم الأحد، إذ رفعت الشركات العقارية مؤشر دبي بينما تأثرت البورصة السعودية بهبوط القطاع المالي.

نزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة، مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.1 بالمئة، وانخفاض بنك الرياض 2.8 بالمئة بعد إعلانه عن هبوط في الأرباح ربع السنوية.

كان المؤشر السعودي حقق مكاسب قوية يوم الأربعاء بعدما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه ليس لدى المملكة أي خطط لسن ضريبة على الدخل وإن قرارا في يوليو تموز بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة هو قرار مؤقت.

ضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتعويض أثر انخفاض إيرادات النفط على مالية الدولة، في خطوة أحدثت صدمة لدى المواطنين والشركات الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم من الحكومة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.7 بالمئة، بعد خسائر لثلاث جلسات.

وتقدم سهم إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، ثلاثة بالمئة، بينما زاد سهم وحدتها إعمار مولز 3.3 بالمئة.

قال مركز الإحصاء الإماراتي اليوم إن اقتصاد البلاد انكمش 6.1 بالمئة العام الماضي، وفقا لبيانات أولية، مع تأثر عدة قطاعات رئيسية بأزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.5 بالمئة هذا العام، حسبما ذكره البنك المركزي الشهر الماضي.

وصعد سهم دبي للاستثمار 1.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح 123.8 مليون درهم (34 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 6.8 مليون قبل عام.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم اتصالات 0.9 بالمئة بعد زيادة صافي ربح الربع الأول.

تدرس الشركة إعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.44 مليار دولار) تستحق في يونيو حزيران.

الإصدار الجديد سيحسن المرونة المالية للشركة وسيستحدم لسداد سندات مستحقة.

ونزل المؤشر القطري 0.1 بالمئة بفعل هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة.

والبورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة اليوم.

السعودية تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10366 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6077 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2624 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10906 نقاط

البحرين تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1485 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3788 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6671 نقطة

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

(الدولار = 0.8321 يورو)