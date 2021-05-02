“خامنئي” يخرج عن صمته وينتقد “ظريف”.. والأخير يعتذر بعد أسبوع من التسريبات

أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي، عن أسفه لتصريحات بعض المسؤولين، في إشارة إلى وزير الخارجية جواد ظريف، بعد التسريب الأخير له.

وأوضح “خامنئي”: “قال بعض المسؤولين أشياء مؤسفة ووسائل الإعلام المعادية تنشر هذه الكلمات.. بعض هذا هو تكرار للكلمات الأمريكية”.

وأضاف أن أمريكا غير راضية عن نفوذ إيران في المنطقة وكانوا مستائين من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وشدد المرشد الإيراني على ضرورة عدم ارتكاب المسؤولين الإيرانيين أخطاء كبرى، وعدم إطلاق تصريحات يكررون فيها كلام الأمريكا.

يشار إلى أن “ظريف” بدا في تسجيل مسرب، مستاء من التدخل الكبير لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في الشأن الدبلوماسي الإيراني، مضيفا بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح “ساحة المعركة” وأنه لم يتمكن يوما من إقناع “سليماني” بطلباته.

واعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن التسجيل الصوتي الذي أثار جدلا واسعا في إيران، وكتب عبر موقع “إنستغرام” اليوم الأحد: “أود أن أعتذر للجميع”.

وقال: “لقد سامحتُ كل من أعتقد انه اتهمني وآمل أن يسامحني أيضا شعب إيران وكل محبي الضباط الكبار في الحرس الثوري وخصوصا عائلة سليماني”.