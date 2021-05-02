تعليم جدة يعتمد نقل 93.. وفتح حركة النقل الداخلي في الرياض

اعتمد مدير عام ⁧تعليم جده⁩ حركة نقل القيادات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة (بنات) للعام الدراسي الحالي.

وشملت الحركة، التي تم الإعلان عنها اليوم (الأحد) 93 قائدة ووكيلة مدرسية.

في السياق؛ أعلنت إدارة إدارة تعليم الرياض فتح بحركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المشرفين والمشرفات التربويين للعام ١٤٤٣ هجرية.

جاء ذلك في تعميم تضمن إتاحة التقديم على حركة النقل الداخلي للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بين المكاتب والإدارات، وذلك عبر

موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (بوابة الرياض التعليمية على الرابط: (https://edu.moe.gov.sa) ۔

شؤون المعلمين – تحديث البيانات والنقل الداخلي.

وجاء القرار حرصا على استقرار شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بتوفير المناخ الملائم لهم بما يعود بالأثر الايجابي على العملية التعليمية التربوية بما يواكب احتياج الميدان، وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية للعمل في الميدان التعليمي، وتسديد احتياج فئة (التشكيلات الإشرافية).

وشملت الخطوات الإجرائية لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية فئة (التشكيلات الإشرافية) للعام الدراسي الحالي ما يلي:

1- يتم تبليغ جميع شاغلي الوظائف التعليمية فئة (التشكيلات الإشرافية) فقط، بالتعميم المرفق والتوقيع بالعلم.

2- الإدارة الرئيسية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاحتفاظ باستمارة طلب النقل للرجوع إليها عند الحاجة في ملف خاص بالنقل الداخلي داخل الإدارة القسم المكتب.