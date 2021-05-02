عمان: حظر جزئي لجميع الأنشطة والأشخاص وتعليق حضور الموظفين لمكافحة كورونا #عاجل

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عدة قرارت جديدة.

وقررت اللجنة حظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين الثامن و15 مايو. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء العمانية.

وشملت القرارات حظر النشاط التجاري طوال اليوم اعتبار من 8 وحتى 15 مايو باستثناء متاجر الأغذية والمؤسسات الصحية والصيدليات.

كما قررت أيضا تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م.

وحثت اللجنة، شركات القطاع الخاص، على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.

وتضمنت القرارات عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.