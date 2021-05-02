كارثة في ووهان.. الآلاف يتجمعون في حفل بلا إجراءات احترازية

حضر آلاف اليوم الأول من مهرجان ستروبيري الموسيقي بمدينة ووهان الصينية، يوم السبت.

وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة تستمر خمسة أيام، رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحاً لدى اعتلاء بعض من الفنانين وأفراد الفرق المفضلين لديهم خشبة المسرح.

في سياق آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من 16 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.