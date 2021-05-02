توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات.. والدفاع المدني يحذّر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 1442/9/25 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

تتأثر من هذه الأجواء مناطق (عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن عن توقعاته لطقس غد الإثنين في المملكة 21/ 9/ 1442 الموافق 3/ 5/ 2021.

وقال إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة قد تثير الأتربة والغبار.