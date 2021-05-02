“هدف” يحتفل بتخريج 100 قيادي وقيادية في 73 منشأة بالقطاع الخاص

احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتخريج الدفعة السابعة من أكاديمية هدف للقيادة، التي تضم 100 قيادي وقيادية سعودية ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص.

وقال مدير عام “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني إن مسيرة الخريجين البالغ عددهم 100 قيادي وقيادية منهم 71 شابا و 29 شابة، ينتمون لـ 73 منشأة في القطاع الخاص حظيت بمراحل خاضوا خلالها تجارب وأساسيات القيادة وروح الفريق الواحد.

وأكد أن اجتياز الخريجين متطلبات البرنامج ومشروع التخرج بكل كفاءة واقتدار وبإشراف محكمين من داخل الصندوق ومن جهات شريكة في الأكاديمية مؤشر مميز بأن لدى كل واحد منهم طموح للإنجاز في سوق العمل, مشيراً إلى أن برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، لرفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وثمن الجعويني مبادرة المنشآت بترشيحها منسوبيها للالتحاق بالأكاديمية والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات، ومن المحتويات التعليمية للبرنامج التدريبي, مبيّناً أن إجمالي من تخرجوا من الأكاديمية حتى الآن 945 خريجاً وخريجة منهم 696 شاباً و249 وشابة.

بينما نوّه مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات الدكتور فهد الشهراني أنه وبالرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد – 19 ، إلا أنها لم تضعف همة المتدربين والمتدربات بل زادهم ذلك إصراراً على تخطي الصعاب والتحديات طيلة فترة البرنامج, مبيناً أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص؛ ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.