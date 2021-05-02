خلال أسبوع.. مسام : نزع  4184 لغما زرعها الحوثيون لاستهداف المدنيين باليمن

لا تجد مليشيا الحوثي طريقة لاستهداف المدنيين في اليمن إلا سارعت إليها، حيث أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” ، اليوم الأحد، انتزاع 4184 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي.

وبحسب بيان لغرفة عمليات مشروع “مسام”، فإن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغما مضادا للدبابات، و359 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق المشروع أيضا، من تطهير 43911 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 مترا مربعا من الأراضي كانت مفخخة بالألغام.

وكانت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه قد ارتفعت إلى 241.048 حسب بيانات ” مسام”.

وأوضح البيان أن فرق مسام تمكنت منذ نهاية يونيو 2018 وحتى30 أبريل الماضي من تطهير 22.518.643 مترا مربعا من الأراضي في اليمن.