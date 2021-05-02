في  أول صلاة قيام منذ الجائحة.. أئمة المساجد بالكويت لغير المطعَّمين: صلوا في بيوتكم

وسط إجراءات صحية والحرص على التباعد وارتداء الكمامات،أحيا عشرات المئات من المصلين أول صلاة القيام في مساجد الكويت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صلاة القيام خلال رمضان الحالي هي الأولى منذ جائحة كورونا، حيث توقفت العام الماضي بسبب انتشار كوورنا.

وحثّ أئمة المساجد المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية، وصدحت المساجد بالدعاء بأن يدوم الأمن والأمان في البلاد.

كما طلب الائمة من المصلين غير المطعمين وكذلك كبار السن بالصلاة في بيوتهم من أجل الوقاية ومنع انتشار الوباء.

وسادت حالة من الفرحة على وجوه المصلين بأداء صلاة القيام، بعد أن منعت في السنة الماضية برغم قصر وقتها إلى ٣٠ دقيقة.