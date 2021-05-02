«كلنا إخوة».. آخر تقليعات الحوثي بعد الرقص في المساجد ومنع صلاة التراويح

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تارس الدجل وترويج الأباطيل، بنشر شعارات كاذبة نحو ” كلنا إخوة”.

المحلل والسياسي اليمني محمد جميح كشف عن خداع وشعارات الحوثي الزائفة .

وكتب جميح على حسابه في تويتر :” فيديوهات بالصوت والصورة للحوثيين وهم يفجرون المساجد ويقفون على ركامها، فيديوهات وهم يرقصون في المساجد، فيديوهات وهم يمنعون المصلين من أداء صلاة التراويح”.

وتابع قائلا : فيديو لحسين الحوثي وهو يقول إن عمر بن الخطاب وراء كل مصيبة وانحطاط… أما الحوثيون فيُعلّقون: “لسنا طائفيين، كلنا إخوة.. يا سلام”.

وكانت مليشيا الحوثي قد منعت صلاة التراويح لأسباب طائفية، وادعت منعها، حفاظاً على الناس من كورونا، مع أنه لم يمنع أي تجمع لحضور أنشطته المختلفة في المساجد وخارجها.

كما حاول الحوثي استدراج الأزهر الشريف لمساندة تصرفاته.، لكن جاءت فتوى الأزهر صفعة لمليشيا إيران الطائفية، ودعماً لحق ممارسة الشعائر الدينية.

كان الأزهر الشريف قد أدان في بيان له ممارسة الحوثي الطائفية بمنع صلاة التراويح مؤكدا أن :” جميع المبادئ الدينية والمواثيق الدولية توجب احترام العقيدة وممارسة العبادة وحفظ دورها”.

كما دخل على خط الإدانة البرلمان العربي الذي ندد بمنع ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، إقامة صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح في لعاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وشدد البرلمان أن ما تقوم به المليشيا يعتبر انتهاكا صارخا لما تقوم به المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكد أن بما تقوم به المليشيا، والذي يخالف مباديء الأديان والمواثيق الدولية.