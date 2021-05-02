شرطة الرياض: القبض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة منازل ونهب ممتلكاتها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأضاف أن المتهمين، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.