حريق مرعب وانفجارات تضرب مدينة قم الإيرانية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن نشوب حريق هائل في منطقة “شكوهية” الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد موقع “إيران انترناشيونال” أن المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم في إيران، أبلغ عن وقوع حريق واسع النطاق في مصنع للصناعات الكيماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وكانت وكالة فارس الإيرانية، قد أشارت إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام، وأن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة.

وذكر حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم أنه نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الإطفاء شاركوا في إخماد النيران.

وأضاف أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.