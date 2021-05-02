ما مصير السفر للعشرين دولة التي علق الدخول منها والـ “12 دولة” الـ “ممنوع السفر” إليها

في الوقت الذي يستعد فيه السعوديون للسفر خارج المملكة صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م ينتظر أن تصدر توضيحات للدول العشرين التي لايزال تعليق السماح بدخول ⁧‫المملكة‬⁩ منها لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم من يوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021م، وكذلك الـ12 دولة التي حذرت وزارة الداخلية من السفر لها لأسباب أمنية وصحية.

يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت عن تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من : ( جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت في وقت سابق من هذا البيان المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا ، سوريا ، لبنان ، اليمن ، إيران ، تركيا، أرمينيا ، الصومال ، الكونغو الديمقراطية ، أفغانستان ، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها .