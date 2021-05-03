إصابة 3 إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

أصيب 3 إسرائيليين في هجوم مسلح في الضفة الغربية، أمس الأحد، اثنان منهم في حالة خطيرة، حسبما قال أطباء.

وأعلن الجيش “إطلاق أعيرة نارية من مركبة في تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار”.

وقال الجيش في وقت لاحق، مستخدماً الأسماء التوراتية اليهودية لجنوبي وشمالي الضفة الغربية: “ستعزز فرقة يهودا والسامرة بجنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي وفقاً لتقييمنا المستمر للوضع”.

وفي وقت سابق، أطلق جنود إسرائيليون في الضفة الغربية النار على فلسطينية، بححة “اقترابها منهم بسكين”، وذكرت تقارير إعلامية، أن المرأة أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى.

وكانت هناك مخاوف من تجدد العنف منذ تأجيل الانتخابات الفلسطينية مساء الجمعة، والتي كانت مقررة في 22 مايو المقبل.